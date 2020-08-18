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Konya’da sıfır atık kapsamı genişliyor

KONYA HABERLERİ  | 18.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Konya’da, kamu binalarında hayata geçirilen sıfır atık uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama sitelerde de yaygınlaştırıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Projesi”nin kapsamını genişleterek sitelerde uygulama için seçilen pilot bölgede çalışmaları başlattı.

Konya’da sıfır atık kapsamı genişliyor

Konya’da, kamu binalarında hayata geçirilen sıfır atık uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama sitelerde de yaygınlaştırıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Projesi”nin kapsamını genişleterek sitelerde uygulama için seçilen pilot bölgede çalışmaları başlattı. İsrafın önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi de projeye destek vermeye devam ediyor.
Daha önce belediye hizmet binaları ve okullarda hayata geçirilen projenin sitelerde de yaygınlaşması için Meram ilçesinde bir pilot bölge belirledi. Belirlenen alana kağıt, plastik, cam, metal ve geri dönüşemeyen atık konteynırları yerleştirilerek geçici depo alanları teşkil edildi. Sıfır Atık Projesi ekipmanları Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla site yönetimine teslim edildi.

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