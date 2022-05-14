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Konya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

14.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ahmet G, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'nde, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Kemal Y, Hasan E, Taha B. ve Abdullah Y'nin bulunduğu iş yerine gitti.

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G, Kemal Y, Hasan E, Taha B. ve Abdullah Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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