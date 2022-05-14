Konya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ahmet G, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'nde, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Kemal Y, Hasan E, Taha B. ve Abdullah Y'nin bulunduğu iş yerine gitti.

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G, Kemal Y, Hasan E, Taha B. ve Abdullah Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz