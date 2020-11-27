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Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 27.11.2020 20:02 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da silahsaldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Güçlüler Sokak'ta bulunan oto tamir ve yıkama işletmesine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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