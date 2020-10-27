Konya'da silahlı saldırıya uğrayan anne ve kız öldü

Konya’da silahlı saldırıya uğrayan anne ile kızı hayatını kaybetti.

Ömer İ'nin Yazır Mahallesi Argunşah Sokak’ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş edip, kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, anne ve kızın öldüğünü belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büşra'nın olaydan yaklaşık iki saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

