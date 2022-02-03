YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı

Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı

03.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı

Konya'da 3 ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinliği üzerine kurulan "Şivlilik Çocuk Festivali" başladı.

Regaip Kandil'inde, düzenlenen festivalin açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Çocuklar hepinizi tebrik ediyorum. Bu gelenek bütün ilimizi şehrimizi heyecanlandıran bir gelenek. Böylesine insanların teveccüh gösterdiği 3 ayların hayra, berekete vesile olmasını diliyorum. Kandilinizi tebrik ediyorum. Bu geleneklerin nesillerimize kalması çok büyük bir zenginlik." dedi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duayla başlayan festivalde, çocuklara şivlilik çantası dağıtıldı.

Festival kapsamında, Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, festivalin ilk gününde 67 bin 310 ziyaretçi merkeze gelerek etkinlikleri izledi.

Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar dahil pek çok etkinlikle gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'nin kapıları, 10.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Festival 6 Şubat Pazar günü sona erecek.

Festivalin açılışına Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Müftüsü Ali Öge, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandıBingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdiHakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

Konya Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:46
Öğle
13:09
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:39
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.