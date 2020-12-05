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Konya’da sokak ve caddeler sokak hayvanlarına ve kuşlara kaldı

KONYA HABERLERİ  | 05.12.2020 13:12 | Son Güncelleme

Konya’da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 5.00’a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi.

Konya’da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 5.00’a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında da uygulanacak. Dün akşam saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya’da cadde ve meydanlar boş kaldı. Gündüz saatlerinde köpekler ve güvercinler boş meydanları doldururken, belediye işçileri temizliklerini yaptı, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

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Karatay
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