YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

06.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yusuf Ö, pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa, 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandıKonya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladıHatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Konya hapis

Konya Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:54
İkindi
16:30
Akşam
19:20
Yatsı
20:39
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.