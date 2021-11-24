Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Yusuf Ö, maktullerle iş yerlerinin altlı üstlü olduğunu, maktul Yaşar Baki Uzun'un olaydan önce kendisine bir çay getirip içmesi için ısrar ettiğini öne sürdü.

Çayı içince bir tuhaflık hissettiğini iddia eden Yusuf Ö, "Mehmet Ali bana, 'Halil İbrahim, Baki'ye uyuşturucu verdi. Baki de senin çayına uyuşturucu kattı' dedi. Baki bana, 'Biz üçümüz senin eşinle ilişkiye girdik' dedi. Olaylar bir anda oldu. Arbede çıktı. Silahım üzerimdeydi boğuşurken patladı. 2 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Baki bana Halil İbrahim'in de ismini verdiği için sonra onun yanına gittim. 'Eşimle ilişkiye giriyormuşsunuz' dedim. 'Doğru' dedi. Beni tahrik ettiler." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, sanığın eşi Aysun Ö, sanıkla olaydan 3 ay öncesine kadar problemsiz bir yaşam sürdüklerini ama son 3 ayda sanık olan eşinin kendisine karşı suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Eşinin son zamanlarda "aldatılıyor muyum" şüphesini taşıdığını anlatan Aysun Ö, "Eşim çocuklara DNA testi yaptıracağını söylüyor, benim onu aldatmadığıma inanmıyordu. 3 ay psikolojik şiddet yaşadım bu şekilde. 3 ay öncesine kadar böyle şeyler yoktu ama olaydan 1 yıl önce eşime depresyon ve depresif atak teşhisi konmuştu. Olaydan önceki cumartesi günü eşim yine rahatsızlanınca hastaneye götürdüm. 'Panik atak' dediler. Bana 'Dostlarını eve alıyorsun' dedi. 'Dostlarım kim' diye sorunca 'Halil İbrahim, Mehmet ve Yaşar' isimlerini söylemişti. Sonra eşim 4 gün boyunca ne oturdu, ne uyudu ne de yemek yedi. Sürekli beni suçlayıp hakaret etti. Eşim karıncaya bile zarar verecek birisi değildi." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Ziya Ş. ise maktul Mehmet Ali Şeflek ve sanık Yusuf Ö'nün akrabası olduğunu söyledi.

Sanığın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne süren Ziya Ş, "Olaydan önce iş yerimizde yemek yerken, Yusuf Ö, 'Halil İbrahim, Mehmet Ali ve Yaşar Baki'nin meyve suyuna hap kattım' dedi. Olaydan bir hafta önceydi. İnanmadım, Mehmet Ali'ye sordum. O da 'Yusuf benim meyve suyuma hap attı' dedi. O gün yerinde duramadıklarını, hapın çeşitli etkileri olduğunu söylemişti. Zaten Yusuf uyuşturucu kullandığını kendisi de itiraf etmişti." diye konuştu.

Tanık Hasan Ş. de sanığın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu iddia ederek, "Olaydan bir gün önce maktul Mehmet Ali bana salı günü aralarında tartışma olduğunu, Yusuf'un silahı aldığını ve Baki'ye doğrulttuğunu, sıkacağı esnada kendisinin engel olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri olan Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

