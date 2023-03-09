YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

09.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ayşen S. (44), Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi Şefikcan Alt Geçidi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada aracıyla seyir halinde olan Şerife A, yayayı fark edince fren yaptı.

Abdullah A. idaresindeki taksi duramayınca önce otomobile ardından da Ayşen S'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayşen S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinin gerisinde yaya üst geçidi, ilerisinde ise trafik ışıklarının bulunduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira cezaKonya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza
Ahıska Türkü gönüllü olarak geldiği Hakkari’de başhekim olduAhıska Türkü gönüllü olarak geldiği Hakkari’de başhekim oldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendiCerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi
Anahtar Kelimeler:
Konya taksi yaya

Konya Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:06
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:13
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.