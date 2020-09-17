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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 18:52 | Son Güncelleme

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 181 parça tarihi eser ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, bir şüphelinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin merkez Meram ilçesindeki iki ayrı ikametinde yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait 181 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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