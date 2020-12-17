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Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 17.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dineksaray Mahallesi'nde, tartıştığı 6 aylık hamile eşi Zadife Y'yi (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Y'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Konya'daki kapalı cezaevine sevk edildi.

Öte yandan ailenin çocukları E.Y. (12), Ş.Y. (10) ve G.Y'nin (9) Konya'daki sevgi evlerine yerleştirildiği bildirildi.

Dineksaray Mahallesi'nde dün, tartıştığı eşi Zadife Y'yi (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Y. (35) jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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