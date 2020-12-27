Konya’da tıbbi aromatik bitki yetişecek

Konya’da kırsal bölgelerde ürün çeşitliliği oluşturma hedefi doğrultusunda tıbbi aromatik bitki ekimi denemelerine başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeni ürün çeşitliliği oluşturarak, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal desteklemeye önem verdiklerini ifade ederek, yeni ürün çeşitliliği oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Altay, “Yalıhüyük, Derbent, Çeltik ve Sarayönü ilçelerinde 5’er dekarlık alanlarda yaptığımız tıbbi aromatik bitki denemelerimiz o bölgelerdeki ürün çeşitliliğinin oluşturulması ve hangi ürünlere destek vereceğimizi ortaya çıkaracak. Ayrıca Hatıp Bölgesinde 40 bin metrekarelik alanda da bir tıbbi aromatik bitkiler bahçesi oluşturduk. Bu yıl itibariyle lavanta ekimi gerçekleştirildi. Diğer ürünlerin ekimiyle ilgili de çalışma yürütüyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalarla bölgede hangi ürünün nitelikli bir şekilde yetiştirileceği ve ekonomik olarak pazarlanabileceğini tespit ettiklerini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Bundan sonra tarımsal desteklerimizi ilçelerimize özel, ilçelerimizin dokusuna, yağış alma oranına, sulanabilir durumuna göre belirleyerek çiftçimizin gelirini artırmak için destek olacağız. Ana hedeflerimizden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini artırmak. Bugüne kadar çok önemli projelerde başarılar elde ettik. İnşallah bu tıbbi aromatik bitkilerle de Konya için yeni bir sayfa açılmış olacak.”



