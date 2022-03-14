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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı

14.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdüren Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçla kente uyuşturucu getirildiği belirlendi.

Durdurulan araçta yapılan aramada 5 parça halinde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda yapılan aramalarda da 750 uyuşturucu hap, uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 13 fişek ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlamasıyla toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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