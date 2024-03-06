YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

AA AA
06.03.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın-Denizli Otoyolu’nda çalışan işçiler, aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattıAydın-Denizli Otoyolu’nda çalışan işçiler, aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı
Aydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladıTunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu çuval operasyon

Konya Namaz Vakitleri 6 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
13:06
İkindi
16:21
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Çarşamba

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Erdoğan eczanesi
Kulu
Erden eczanesi
Eregli
Yönet eczanesi
Sarayonu
Taşkent eczanesi
Taskent
Dilek eczanesi
Beysehir
Akkise eczanesi
Ahirli
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.