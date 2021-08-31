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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı

31.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir, Akşehir ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliklerince, 23-30 Ağustos'ta uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 162 peçeteye emdirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan sentetik kannabionid, 170 gram sentetik kannabionid, 1 kilo 124 gram esrar, 111 gram eroin, 17,6 gram kokain ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden birinin 22, diğerinin ise 12 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

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