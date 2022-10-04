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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

04.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.B, A.Ü, H.I, M.R, F.T. ile Ç.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Seydişehir uyuşturucu operasyon

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