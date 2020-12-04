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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, takibe aldıkları 42 EMDE 96 plakalı aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki B.A. ve M.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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