Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından kentteki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 550 gram metamfetamin, 130,5 gram eroin, 53 uyuşturucu hap, 88 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 75 gram sentetik madde, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ile hassas terazi, 100 tabanca mermisi ve 25 bin 890 lira ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçundan 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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