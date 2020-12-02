Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda, 79,43 gram eroin ve 223 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.