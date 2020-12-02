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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:47 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda, 79,43 gram eroin ve 223 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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