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Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

29.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, bagajdaki yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 252 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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