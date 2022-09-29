Konya'da uyuşturucuyu lastiğin içine gizledikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Konya'da 5 kilo 252 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, bagajdaki yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 252 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz