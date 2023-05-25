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Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü

25.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 61 ABT 768 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 43. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayollarına ait 06 DOA 803 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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