Konya’daki çarpışan otomobillerden biri tramvay yoluna devrildi

Kaza saat 12.30 sıralarına İstanbul Yolu 1. Organize alt geçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 59 UN 064 plakalı araç, E.Ü. idaresindeki 34 HC 5334 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın etkisi ile bir aracın tramvay yoluna devrilmesinden dolayı tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. Araçların kaza yerinden çekici marifetiyle kaldırılması üzerine trafik tekrardan açıldı.

