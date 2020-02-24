Konya’dan MHP’ye 350 yeni üye

Konya’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Payitahttan Turan’a, hedef Kızıl Elma” isimli programda 350 yeni üye partiye kazandırıldı.

Selçuklu Kongre Merkezinde MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından “Payitahttan Turan’a, hedef Kızıl Elma” isimli üye katılımı programı gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, “Hemşehrilerimiz, partimizin Cumhur İttifakı konusundaki kararlı politikalarını görmekte ve sebeple partimize daha fazla teveccüh göstermektedirler. Ülkümüz, davamız, partimiz her geçen gün büyümekte ve güçlenmektedir. Partimize katılan dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise, “Bizler ülkücü yaşarız ve vakti, saati geldiğinde ülkücü olarak öleceğiz. O zamana kadar yorulmadan, yılmadan, inançla, azimle davamız için elimizden geleni yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Ailemize sonuna kadar güveniyoruz. Partimize yeni katılan üyelerimizle geleceğe sağlam ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da, “Ülkücü olmak demek 10 Eylül 1977’de Kadir Gecesi günü cami çıkışında daha 2 aylık bebeğine kavuşamadan Sivas Divriği CHP İlçe Başkanının kardeşi tarafından şehit edilen Hayrettin Ulubey’i unutmamak demektir. Ülkücü olmak Yüce Allah’ın Müslüman Türk’ün yanında olduğunu bilip ‘La galiba illallah’ diyerek Yüce Allah’tan başka kimsenin huzurunda eğilmemektir. Aramıza yeni gelip bütün ülküdaşlarıma, bu davaya sahip çıkabilmelerini, bizleri çok iyi anlayabilmelerini ve ülkücülüğü doyasıya yaşayabilmelerini temenni ediyorum. Yüce Allah Büyük Türk Milletini, Büyük Türk Ordusunu kıyamete kadar muzaffer kılsın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partiye katılan 350 üyeye protokol tarafından parti rozetleri takıldı. Program Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Programa; MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MYK üyeleri Bulduk Özdemir ve Hüseyin Korkmaz, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Kasım Akta, dernek ve oda başkanları, MHP İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

