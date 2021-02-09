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Konyalı çocukların Şivlilik hediyesi Büyükşehir’den

09.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Konyalı çocukların Şivlilik hediyesi Büyükşehir’den

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi sebebiyle “Şivlilik” toplamaya çıkamayacak çocukları şivlilik çantası hediye ederek sevindirecek.Konya Büyükşehir Belediyesi, üç ayların gelişi nedeniyle kutlanan ve bir Konya geleneği olan “Şivlilik” için Konyalı 20 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi sebebiyle “Şivlilik” toplamaya çıkamayacak çocukları şivlilik çantası hediye ederek sevindirecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, üç ayların gelişi nedeniyle kutlanan ve bir Konya geleneği olan “Şivlilik” için Konyalı 20 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türk-İslam kültüründe köklü geleneklere sahip önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, mübarek üç ayların gelişi nedeniyle dünyada yalnızca Konya’da gerçekleştirilen şivliliğin de bu köklü geleneklerden biri olduğunu ifade etti. Şivlilik zamanında Konya sokaklarının çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle şenlendiğini kaydeden Başkan Altay, ancak bu yıl pandemi nedeniyle çocukların fener alayı ve şivlilik sevinci yaşayamayacak olmasının burukluğunu onlarla birlikte hissettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Yavrularımız pandemi nedeniyle bu güzelliği yaşayamayacak olsa da onların yüzlerini güldürmek ve bir nebze de olsun onları mutlu etmek için kolları sıvadık. İnternet ortamında başvurularını yarından itibaren almaya başlayacağımız 20 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini biz göndereceğiz. İnşallah pandemi dönemini en kısa sürede atlatıp gelecek yıllarda coşkuyla mübarek üç ayların manevi ikliminde şivlilik geleneğini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.
10 Şubat saat 20.00’de “sivlilik.konya.bel.tr” adresinden başvuruda bulunan 5-10 yaş (2011-2016 doğumlu) arasındaki ilk 20 bin çocuk, şivlilik hediye çantasını almaya hak kazanacak. Başvuruda bulunan çocuklar, sistemden seçtikleri KOMEK, Bilgehane ve Gençlik Merkezlerinden çantalarını Şivlilik Günü olan 18 Şubat Perşembe günü teslim alabilecek.

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