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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32), dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kaya’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya için öğle namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Kaya’nın annesi Nebahat ve ağabeyi Cemal Kaya ile yakınları tabuta sarıldı. Şehit Kaya’nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Bekar olan Cem Ahmet Kaya’nın 5 yıl önce Uzman Çavuş olduğu, babasının ise yaklaşık 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülkü erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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