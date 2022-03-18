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Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

18.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'da kar yağışı nedeniyle ilçelerden birinde tüm okullarda, üçünde ise taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Halkapınar'daki okullarda kar ve tipi nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Bozkır, Hadim ve Taşkent'te ise yoğun kar nedeniyle taşımalı öğrencilerin yüz yüze eğitimine bugün ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Konya yüz yüze eğitim

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