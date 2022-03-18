Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'da kar yağışı nedeniyle ilçelerden birinde tüm okullarda, üçünde ise taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Halkapınar'daki okullarda kar ve tipi nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.
Bozkır, Hadim ve Taşkent'te ise yoğun kar nedeniyle taşımalı öğrencilerin yüz yüze eğitimine bugün ara verildi.
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