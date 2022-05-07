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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

07.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışma ve oyun ile tamamlandı.

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