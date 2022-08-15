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Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

15.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konyaspor Başakşehir maçı, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Peki Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hem deneyimli hakem hem de bu akşam, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Konyaspor Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA KİMDİR?

Sarper Barış Saka, Antalyalıdır. Deneyimli hakemin doğum tarihi ise tam olarak bilinmemekle birlikte, hakemliğin dışında ticaret ile uğraştığı biliniyor.

Üst klasman hakemi olan Saka'nın sosyal hayatında da sporla çok ilgilendiği de bilinenler arasında.

SARPER BARIŞ SAKA HANGİ TAKIMLI?

Sarper Barış Saka'nın hakkında az bilgi bulunması sebebiyle hangi takımlı olduğu konusunda bir bilgi de yer almamaktadır. Fakat sosyal medyada bazı yazılanlara göre Sarper Barış Saka'nın memleketi olan Anlatya'nın takımları Antalyaspor ya da Alanyaspor'u destekliyor.

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KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

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