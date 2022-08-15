SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Konyaspor Başakşehir saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Konyaspor Başakşehir saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig!

15.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Konyaspor Spor Toto Süper Lig’in 2.hafta maçında 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Maç öncesi çok sayıda futbolsever internette araştırma yapmaya başladı. Peki Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Başakşehir saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Konyaspor Başakşehir maçının saati ve hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler internette "Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?", "Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil'den daha çok Emre Belözoğlu konuşuldu! ''Galatasaray'ın efsanesi''Mesut Özil'den daha çok Emre Belözoğlu konuşuldu! ''Galatasaray'ın efsanesi''
Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"
O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ben olsam bugün kovarım!

Ben olsam bugün kovarım!

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.