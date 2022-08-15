Konyaspor Başakşehir saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig!

Konyaspor Başakşehir maçının saati ve hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler internette "Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?", "Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

