Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi hamle geldi! Oyunculara 29 milyon TL maaş ödemesi yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarıştığı şampiyonluk mücadelesinde son haftaya gelindi. Kendi evinde küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

İKİ TAKIMA DA 1 PUAN YETİYOR

Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'a Galatasaray karşısında alacağı 1 puan bile yetiyor. Aynı şekilde Galatasaray'ın Konya'dan alacağı 1 puan şampiyonluğa yetecek. İki takıma da beraberliğin yaraması Fenerbahçe cephesinin umutlarını kırıyor.

KONYA'DAN FLAŞ HAMLE

Konyaspor yönetimi dün gece 01:00'den 04:00'e kadar stadyumda bir toplantı yaptı. Futbolculara geçmişe yönelik 29 milyon TL'lik maaş ödemesi gerçekleştirildi ve Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşmaları yapıldı.





