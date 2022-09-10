Konyaspor durdurulamıyor! Hatayspor'u da yenerek maç fazlasıyla lider oldular...

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan ve henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligdeki 5. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 1 puanla 18. sırada yer aldı.
Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
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