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Konyaspor durdurulamıyor! Hatayspor'u da yenerek maç fazlasıyla lider oldular...

10.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma; ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Konyaspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil - beyazlılar, 6 hafta geride kalırken henüz kalesinde gol görmedi.

Konyaspor durdurulamıyor! Hatayspor'u da yenerek maç fazlasıyla lider oldular...

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti.

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Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan ve henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligdeki 5. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 1 puanla 18. sırada yer aldı.

Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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