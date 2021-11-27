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Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

27.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla tamamladı.

Hakem Fırat Aydunus'un yöneteceği Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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