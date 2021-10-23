YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

23.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: - "Alttaki takımlar puan olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var"

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, son iki deplasman karşılaşmasından da puansız ayrıldıkları için üzüntü duyduklarını belirtti.

Karaman, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda 2 basit gol yediklerini dile getirdi.

Oyun 1-0 devam ederken birkaç pozisyon yakaladıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İlk yarıda yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik, belki 1-1'i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Genel olarak baktığınızda geçen hafta 45. dakikada gol yedik, bu hafta ise 44. dakikada ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maça çıkamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz."

Kendileri için son derece önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldıklarını anlatan Karaman, "İki önemli deplasman olan Alanya ve Konya'dan puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puan olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptıKonya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:39
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:25

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Makbule Güneş Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.