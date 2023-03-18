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Konyaspor maçı sonrası Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'

18.03.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu ve 14 maçlık galibiyet serisinin sonuna geldi. Karşılaşma öncesinde A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklanırken, sarı - kırmızılı ekipten Barış Alper Yılmaz'a da yer verildi. Spor yorumcusu Bülent Timurlenk, Konyaspor'a karşı ilk 11'de maça başlayan futbolcuyu sert ifadelerle eleştirdi ve milli takıma çağrılmasına tepki gösterdi.

Konyaspor maçı sonrası Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Arabam.com Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladığı maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Müsabakada birçok gol pozisyonuna giren ancak fırsatları harcayan Galatasaray'ın 14 haftalık galibiyet serisi böylelikle son bulmuş oldu.

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Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Konya'da sürpriz bir 11'le sahaya çıktı ve Barış Alper Yılmaz'a yer verdi. Nicolo Zaniolo'nun oynamasının beklendiği maçta 56 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, yerini İtalyan futbolcuya bıraktı.

Spor yorumcusu Bülent Timurlenk, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde genç futbolcunun performansını eleştirdi.

"KUNTZ İMZALI BİR KOMEDİ"

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22 yaşındaki futbolcunun milli takıma alınmasına tepki gösteren Timurlenk, "Barış Alper Yılmaz bu takımda oynayacak yeteneğe sahip değil ve sırf Galatasaray oyuncusu diye milli takıma alınması da Stefan Kuntz imzalı bir komedi." dedi.

MAÇ ÖNCESİ KADRO AÇIKLANMIŞTI

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Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar öncesi Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmişti.

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