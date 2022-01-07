YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

07.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen: "Hocamızla 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz" - Teknik Direktör İlhan Palut: "İki gün sonra başlayacak lige, son derece hazır bir şekilde, geride bıraktıklarımızı ve başardıklarımızı unutarak çıkmamız lazım"

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, İlhan Palut'un sözleşmesiyle ilgili birçok haber çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an beklenen an geldi. İnşallah bu atacağımız imzayla hocamızla 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Uzatılan bu sözleşmenin Konyaspor'umuza, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hocam şubattan beri burada ve benim bizzat şahit olduğum, disiplinli bir çalışmayı kendisine benimsemiş bir yapıya sahip. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de güzel sonuçlar alacak bir çalışma içerisine girecektir."

- "Konyaspor Kulübü daha iyi yerlere gelecektir"

Özgökçen, Konyaspor'un 2021-2022 sezonunun ilk yarısını başarılı kapattığını belirterek, "Henüz sonuçlanmış herhangi bir başarı söz konusu değil. Burada 19 maçlık periyot içindeki bir durum söz konusu. Ligin tamamı 38 maçtan ibaret." ifadelerini kullandı.

Fatih Özgökçen, ikinci yarıdaki 19 maça da aynı azimle hazırlanacaklarını vurgulayarak, taraftarın desteğini istedi.

Sezon başında mütevazı bir takım olarak yola çıktıklarını dile getiren Özgökçen, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe eminim ki Konyaspor Kulübü, daha iyi yerlere de gelecektir. Mücadele eden, pes etmeyen disiplinli bir takım oluştuğu için İlhan Palut hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- İlhan Palut: "Mücadeleye devam edip şu anki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz"

Teknik Direktör İlhan Palut da Konyaspor'a ilk geldiği gün gibi heyecanlı olduğunu söyledi.

Palut, mizaç olarak istikrarlı biri olduğunu anlatarak, "Başladığım bir iş varsa bunu bitirene kadar mücadelemi sürdürmek isteyen bir yapım var. Bunu da hem şehir hem camia olarak benimsediğim Konya'da sürdürecek olmam benim için son derece mutluluk verici. Bu tamamen bir ekip çalışması. İnşallah el ele vermeye devam edip, inanmaya, mücadeleye devam edip şu anki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz." şeklinde konuştu.

Sözleşmenin konuşulan bir konu olduğunu vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

"Şahsıma olan güveni hissettiğim ve burada doğru işler yapabildiğime inandığım sürece sözleşmenin bir gün sonra bitmesi bile bir şey ifade etmez. Ben bu işin peşinde olacağım. Diğer taraftan bunun tersi bir durum oluştuğu zaman artı 5 sene de sözleşmemiz olsa benim gibi bir insan için onun çok önemi yok. Şu anda Konyaspor'da iyi işler yapıyoruz. Camiayı, şehri ben ve ekibim tamamen benimsemiş durumdayız. Ben burada sadece antrenörlük yapıyorum. Bana bu steril alan oluşturulmuş durumda. Aynı ciddiyetle iki gün sonra başlayacak lige, son derece hazır bir şekilde, geride bıraktıklarımızı ve başardıklarımızı unutarak çıkmamız lazım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyorKonya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor

Konya Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Genç Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Sare Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.