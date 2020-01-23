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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, tempolu koşu çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, 7'ye 4 devam eden antrenmanı, çift maçla tamamladı.

Öte yandan, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antrenman Aykut Kocaman Kayacık Tesisleri Konya Konyaspor Teknik Direktör

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