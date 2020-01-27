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Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

KONYA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Konya’da ’1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, Konyaspor-Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftarlardan çok sayıda kitap toplandı.Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi.

Konya’da ’1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, Konyaspor-Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftarlardan çok sayıda kitap toplandı.
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi. Günler öncesinden Konya protokolünün sosyal medya ve kitle iletişim araçlarından yaptığı çağrılara kayıtsız kalmayan 7’den 70’e yüzlerce taraftar maç öncesi yanında getirdikleri kitapları, kurulan stantlardaki yetkililere teslim etti. Çok sayıda kitabın toplandığı projede kitapların belirlenen bölgelerdeki kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılması, oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

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