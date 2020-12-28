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Kooperatif üyesi kadınlar ’kadın üretici ürün satış noktası’nda

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.12.2020 15:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda, kooperatif üyesi kadınlar da el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.Tepebaşı Belediyesi’nin kadın üreticilerin emeklerini kazanca dönüştürmeleri için hayata geçirdiği ve Eskişehirlilerin ilgisi ile haftada üç gün faaliyet gösteren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, yerel ürünleri kent halkı ile buluşturmayı sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda, kooperatif üyesi kadınlar da el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.
Tepebaşı Belediyesi’nin kadın üreticilerin emeklerini kazanca dönüştürmeleri için hayata geçirdiği ve Eskişehirlilerin ilgisi ile haftada üç gün faaliyet gösteren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, yerel ürünleri kent halkı ile buluşturmayı sürdürüyor. Farklı ilçelerden gelen kooperatif üyesi kadın üreticiler de imal ettikleri ürünlerini kent halkının beğenisine sunacak. 30 üyesi bulunan Kaymazyayla ve Kaymaz Mahalleleri Doğal Yaşam Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ürünlerini salı ve perşembe günleri, 16 üyesi bulunan Yıldıztepe İşletme Kooperatifi perşembe ve cuma günleri, 15 üyesi olan İnönü İlçesi Hünerli Ev Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de haftanın üç günü Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda Eskişehirlilere hizmet verecek. Üretici kadınlar, el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, baharat, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze gibi ürünleri kent halkıyla buluşturacak.
Kooperatif yöneticileri ise Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda yer almaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadın emeğine sahip çıkmasından ve kendilerine bu imkanın sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi korona virüs önlemleri eşliğinde salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde ve cuma günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet veriyor.

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