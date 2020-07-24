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Kooperatifçilik otobüsü Kale ilçesinde

MALATYA HABERLERİ  | 24.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen ’Kooperatifçilik Otobüsü’ Malatya’nın Kale ilçesinde üreticiler ile buluştu.Alanında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimlerinin verileceği ‘Kooperatifçilik Otobüsü’ Malatya’nın Kale ilçesine geldi.

Kooperatifçilik otobüsü Kale ilçesinde

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen ’Kooperatifçilik Otobüsü’ Malatya’nın Kale ilçesinde üreticiler ile buluştu.
Alanında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimlerinin verileceği ‘Kooperatifçilik Otobüsü’ Malatya’nın Kale ilçesine geldi. İlçede Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Kale İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda da bir panel düzenlendi. Programa, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, İlçe Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Ticaret Uzmanı Ferhat Dağ, daire amirleri, kadın girişimciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Panelde, özellikle yerel ürünlerin kooperatif kanalıyla yetiştirilip daha kolay satışa sunulması konuları ele alındı.

Kooperatifçilik otobüsü Kale ilçesinde

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