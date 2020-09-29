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Kop tünelindeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 5 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan 21 yaşındaki Oğuzhan Orak tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop tünelinde 5 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan 21 yaşındaki Oğuzhan Orak tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede hayatını kaybetti. Orak, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.
24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’i Bayburt’ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon’a sevk edilen Oğuzhan Orak dün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Orak’ın cenazesi Aşkale’nin Küçükgeçit köyünde toprağa verildi.
Cenazeye Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, aile yakınları ve komşuları katıldı. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen Oğuzhan Orak meydana gelen kazadan 1 hafta önce askerden teskereye geldiği ve işe yeni girdiği ve genç adamın ikinci iş gününde patlama meydana geldiği öğrenildi.

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