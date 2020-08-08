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Köpeğe çarpmamak için direğe çarptı: 2 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 08.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

Mardin’in Midyat ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Cizre-Midyat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden gelen, sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu direğe çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan kişiler çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Mehmet S. ile Murat A., burada yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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