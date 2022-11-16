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Köpeklerden kaçarken canından oldu

16.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi köpek saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Köpeklerden kaçarken canından oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi’nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı.

Yola çıkan Tirkil’e Ulubey’den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, acılı işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

KÖPEKLER DAHA ÖNCE DE 1 İŞÇİYİ ISIRMIŞ

İşçiye saldıran köpeklerin rottweiler cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de yine Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçiyi ısırdığı öğrenildi. Bağlı ya da kontrol altında tutulması gereken köpeklerle ilgili Büyükşehir Belediyesinin daha önce yaşanan ısırma olayı nedeniyle jandarmaya suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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