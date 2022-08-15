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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Trabzonspor maçı için heyecan dorukta Bordo Mavili temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi ile kozlarını paylaşacak. Maç kadrosuna yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra da dahil edildi. Futbolseverler internette "Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag Trabzonspor maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Fırtına, 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Peki Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Trabzonspor maçı Parken Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'de oyanancak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak temsilcimiz Trabzonspor maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyoır.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'de ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN ELENMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag kopenhag fc
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