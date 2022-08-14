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Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

14.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

ANKARA(AA) - Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag michael oliver

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