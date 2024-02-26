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Köprüde intihar girişimi

İHA İHA
26.02.2024 09:05
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Samsun’un Bafra ilçesinde eşinden ve çocuğundan ayrı kalınca bunalıma giren genç, köprü üstünde intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Samsun-Sinop karayolunda Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü’nde bir kişinin intihar edebileceği yönünde polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, Samsun’dan destek istendi. Olay yerine gelen Samsun Sahil Güvenlik DEGAK-1, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Su Altı Arama Kurtarma, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri Kızılırmak Nehri’nde güvenlik önlemleri aldı. Eşinden ayrılan D.C., 1 yaşındaki oğlunun kendisine getirilmesini, aksi takdirde kendini aşağı atacağını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü müzakere ekipleri 3 buçuk saat süren müzakere sonucunda D.C.’yi ikna ederek aşağı indirdi. D.C. polis otosuna alınarak Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

D.C.’nin bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin koruma talebi üzerine 1 yaşındaki oğlu ile birlikte kadın sığınma evinde olduğu öğrenildi.

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