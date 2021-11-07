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Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

07.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Furkan Sincar'ın kullandığı 27 AHY 732 plakalı otomobil, Artuklu Üniversitesi Kavşağı'nda köprülü kavşaktan alt yola düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sincar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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