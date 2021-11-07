MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde köprülü kavşaktan alt yola düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Furkan Sincar'ın kullandığı 27 AHY 732 plakalı otomobil, Artuklu Üniversitesi Kavşağı'nda köprülü kavşaktan alt yola düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sincar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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