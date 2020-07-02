Koramaz Vadisi'nin taş evleri eski günlerine dönmeyi bekliyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde, başta Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas olmak üzere pek çok mahallede bulunan tarihi taş ev ler zamana meydan okuyor.

- Evlerin çoğunda mülkiyet sorunu var

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin el yapımı halılar gibi çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Vadi içindeki mahallelerde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun hala atalarından kalma meslek olan taş ustalığı ve inşaat işçiliğiyle uğraştığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki taş evler zamanında altın çağını yaşamış. Daha sonra insanlar şehirlere göçtükçe beton evler yapıldıkça buralar kullanılmamaya başlanmış. Şu anda bu evlerin ayağa kaldırılması bile çok maliyetli ve zor. Bu evler taşların el yapımı olarak işlenmesi ile oluşmuş eserler. Hepsi bir hazine aslında. Çoğunda mülkiyet sorunu var. Baba vefat etmiş, ev çocuklara kalmış, çocukların aralarında anlaşmazlıklar çıkmış. Mirastan dolayı da bu eserlerin çoğu atıl durumda. Kullanılmadıkları için de yavaş yavaş yıpranmış. Koramaz Vadisi Projesi ile bu eserlerin yavaş da olsa güzelleşmesi, ayağa kalkması, tarihi eserlerin röleve ve restorasyonlarının yapılması hem valilik hem bakanlık hem de belediyelerin çeşitli destekler sunmasıyla mümkün hale gelecek."