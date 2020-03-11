Koray Günter: Dışarı çıkmamız yasaklandı, sokaklar bomboş

İtalya'nın kuzeyindeki Verona şehrini temsil eden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, koronavirüsün ülkedeki etkileri üzerine konuştu.
Koray Günter, koronavirüs yüzünden normal hayatın ilerlemediğini belirtti. 25 yaşındaki oyuncu sokağa çıkma yasağından ve insanların tepkilerinden bahsetti.
25 yaşındaki gurbetçi futbolcu yaptığı açıklamada; "İnsanlar korkunç şekilde davranıyor. Dışarılar bomboş halde. Son günlerde kimse dışarıya çıkmıyor. Bizim hayatımızda dondurulmuş anlama geliyor. Dışarı çıkmamızı yasakladılar. Sonuçta tehlikeli bir hastalık diye anlattılar bize, evde kalmamızı istiyorlar. İdmana gidip geliyoruz, sezon 1 aylığına donduruldu. Umarım bu süreci de atlatırız. Herkes burada da normal hayata dönmek istiyor" dedi.
Koray Günter sözlerini; "Ben kendimi kötü hissetmiyorum, normal hissediyorum. Buradaki hastalanan insanlar için üzülüyorum, onlar için kolay bir şey değil. Yardım edebileceğimiz bir durum da yok ama ben kendimi iyi hissediyorum" diyerek noktaladı.
Koronavirüs, İtalya'da çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtalya Başbakanı Conte, kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
(SPORX)
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