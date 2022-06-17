Kore Kültür Haftası etkinlikleri Adanalılarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Kore Kültür Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Kore Kültür Haftası", yarın ve 19 Haziran'da Adana'da kutlanacak.

Türkiye'de geniş kesimlerce sevilen ve dinlenen Koreli idol grupları, dinleyicilerle buluşacak.

Füzyon Geleneksel Müzik Performansı ve K-Pop Kutlama Gösterisi Adana'da Pgm01 Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Kore Geleneksel Band Grubu "ID" yarın saat 15.00'te Füzyon Geleneksel Müzik Performansı ile sahneye çıkacak. 19 Haziran'da ise K-Pop İdol Grubu "Ciipher" yine saat 15.00'te "K-Pop Kutlama Gösterisi" ile sahne alacak.

