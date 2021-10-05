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Kore Savaşı gazilerinin torunlarına Burs Belgesi verildi

05.10.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore Savaşı gazilerinin torunlarına Burs Belgesi verildi

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Kore Savaşı gazilerinin torunlarına Burs Belgesi Teslim Töreni düzenledi.

Büyükelçilik konutunda Türkiye genelindeki Kore Savaşı gazilerinin torunlarına eğitim yardımı verilen projeler kapsamında düzenlenen törene, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ertan Gökmen, Kore Gazisi Yaşar Eker, gazilerin torunları ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore gazilerine teşekkür ederek minnettarlığını belirtti.

Büyükelçi Lee, "Eğitim yardımı alan Kore gazilerinin torunlarının, ileride Kore-Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesi için sıkı çalışmalarını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından gazilerin torunlarına, burs belgeleri teslim edildi.

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